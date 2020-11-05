Вологжанин заявился в чужой дом, избил и ограбил хозяина

В Харовском районе на станции Семигородняя 30 октября около 16:00 в один из домов постучали. Когда хозяин открыл дверь, то получил удар, от которого упал. Гость зашел внутрь жилища, еще несколько раз ударил лежащего кулаками и деревянной палкой по голове. После чего грабитель забрал 9300 рублей из куртки хозяина дома, а также продукты.

Злоумышленника задержали, им оказался 58-летний ранее судимый местный житель. Его арестовали на период предварительного расследования по 1 января 2021 года включительно. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. в,г ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Пока постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать, сообщает пресс-служба вологодских судов.