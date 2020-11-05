В Вологде начинает работу третий моногоспиталь

Фото: patient.medpoint1.ru

В Вологде откроют третий моногоспиталь. Койки в двух других практически закончились. 160 коек в трехэтажном здании на Северной заполнились за две недели, выписка пациентов там только начинается. На Советском проспекте уплотнены палаты, чтобы люди не находились в коридорах.

Только за последние сутки в эти два вологодских моногоспиталя поступило 28 пациентов.

Новый госпиталь рассчитан еще на 80 человек. Он находится в самом центре города.

«Госпиталь ветеранов войн на Благовещенской в Вологде готов принять пациентов с COVID-19», — сообщает телеграм-канал «Палисад медиа». Главный врач лечебного заведения Константин Положенцев эти слова подтвердил, все 65 пациентов госпиталя выписаны и транспортированы домой. Ухаживать и наблюдать за больными продолжит амбулаторная служба на дому.

"В новом госпитале привлечения дополнительного персонала не потребуется, госпиталь укомплектован собственными кадрами, необходимым оборудованием и СИЗами», — заявил главврач.

Напомним, в Вологде проходят лечение жители областной столицы и ряда районов.