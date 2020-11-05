На Вологодчине в школах началась вторая четверть

В школах начались занятия в обычном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как было ранее заявлено, 5 ноября в школах началось обучение. Перевода на дистанционное обучение не произошло. Все, без исключения, классы начали учебу. Напомним. в прошлой четверти к началу каникул не учились очно - были на карантине, 28 классов Вологды, сообщает портал Город Во.

Но вторая четверть началась для них в обычном очном формате. Это произошло на фоне тревожных цифр по заболеванию коронавирусом,

Напомним, 2 ноября губернатор Олег Кувшинников заявил, что вторая четверть начинается «в обычном очном формате».