29-летнего мужчину, прибывшего из Турции, оштрафовали на 15 тысяч из-за коронавируса

Попал под суд: вынесено решение устюжанину, который после возвращения из Турции не сделал тест на COVID-19 себе и дочери. 29-летний житель Великоустюгского района привлечен к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих).

27 августа 2020 года мужчина прибыл из Турции в Россию на самолете вместе со своей 2-летней дочерью. Он не разместил информацию о результатах похождения им и дочерью лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ, как это требует законодательство.

Мужчина рассказал, что летал в Турцию, где проживают его родители и не знал о необходимости прохождения тестов. После поездки находился дома в течение 2 недель. Суд оштрафовал его на 15 000 рублей - это минимальный размер, предусмотренный санкцией статьи.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Согласно постановлению главного санврача страны, лица, прибывшие на территорию РФ, обязаны в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате в ЕПГУ,