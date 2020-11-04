Пёс Зак вывел полицейских на магазинного вора

Четвероногий помощник выполнил свою задачу с блеском. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Харовском районе Вологодчины ограбили магазин. Подозреваемого вычислили быстро - полицейский пес нашел вора по горячим следам. Инцидент произошел в деревне Поповка в ночь на 1 ноября. Из магазина пропали деньги, алкоголь и продукты.

Пес по кличке Зак взял след и привел полицейских к дому. Оказалось, в нем проживает 25-летний молодой человек. Ранее он был судим за кражу, причем из этого же магазина. Он уже признался в совершении преступления. На дело он пошел из-за желания выпить. У подозреваемого были изъяты деньги - 1100 рублей, блок сигарет, две бутылки крепкого спиртного и часть продуктов питания. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области, мужчине за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.