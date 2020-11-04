Поддержим земляка: Евгений Смирнов претендует на звание лучшего участкового

Евгений Смирнов стал победителем регионального этапа. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

До 10 ноября на сайте "Комсомолки" проходит онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020».

Вологодскую область представляет лейтенант полиции Евгений Смирнов. Он стал победителем регионального этапа. Главный приз конкурса страны - внедорожник УАЗ «Патриот». Его вручат «Народному участковому» 16 ноября накануне профессионального праздника - Дня участковых уполномоченных полиции. Победителя определят на основе индекса доверия граждан: результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Евгений Смирнов в органах внутренних дел Евгений Смирнов служит с 2009 года. Сейчас он курирует участок № 4 по улице Яшина. Здесь проживает свыше 5 тысяч человек.

За годы службы Евгений Смирнов неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе медалями «За отличие в службе» 3 степени и «Памятной медалью 95 лет службы участковых уполномоченных полиции».

В конкурсе участвуют представители всех регионов России. Чтобы поддержать вологжанина, нужно перейти на сайт газеты «Комсомольская правда», авторизоваться через соцсеть и поставить лайк полицейскому.