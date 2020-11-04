В Вологодской области срочно расширяют коечный фонд для ковидных больных

Фото: портал Город Че

Череповецкий городской роддом перестал принимать беременных. Его перепрофилируют в ковидный моногоспиталь.

В области идет рост заболевших коварной инфекцией, моногоспитали практически заполнены. Напомним, в Череповец госпитализируют больных не только из города, но и из ряда районов.

«Ситуацию мы контролируем ежесуточно. В Череповце она более стабильная, нежели в Вологде, где оба моногоспиталя уже заполнены на 90%», — заявил Олег Кувшинников. Но в сети появились снимки людей, лежащих в коридорах и на полу в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, куда госпитализируют больных из областного центра и ряда районов. По версии департамента здравоохранения - это те, кто не согласился лечь в приспособленные под палаты помещения. Многие заболевшие, те, кто находится вне госпиталя недоумевают - почему их не госпитализируют, а пациенты моногоспиталя сообщают, что не получают лечения, не было обхода врача. Действительно, департамент сообщил о проблеме с врачами в лечебном заведении.

А пока - губернатор поручил департаменту быть готовыми при необходимости в течение двух суток развернуть дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд Вологодской области должен составить 1310 единиц.

«Сегодня с 9.00 утра мы прекратили приём беременных женщин для плановых родов, — прокомментировал главный врач городского роддома Герман Мяснов. — Приём пациенток с патологией не прекращается», сообщает портал Город Че. Беременные женщины поступают в роддом медсанчасти «Северсталь».