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Общество

В Череповец поступило 20 новых автобусов

Три из них направят на междурайонное сообщение
Иван Чухнин
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Перед выходом на линию.

Перед выходом на линию.

Череповец обновил парк. 17 автобусов вместимостью до 108 человек город приобрел за счет федерального бюджета. На автобусы были выделены средства в размере 191,5 млн рублей, 127,7 млн рублей поступило из муниципального бюджета для оформление техники в лизинг на 5 лет. Автобусы уже поставлены на рейсы. Они будут обслуживать 13 маршрут, который идет от улицы Олимпийской до улицы Рыбинская.

Еще 3 автобуса Higer вместимостью 55 посадочных мест пойдут по междугородним маршрутам Череповец-Вологда, Череповец-Кириллов, Череповец-Белозерск.

В качестве топлива в новых машинах используется газ (метан). Экономия на топливе по сравнению с дизелем составляет порядка 50%. Автобусы оснащены 8 видеокамерам для наблюдения за обстановкой снаружи и внутри салона. В автобусе установлена электронная система отображения маршрута, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Также автобусы доступны и для пассажиров с ограниченными возможностями.

В прошлом году в Череповце появились 25 автобусов, приобретенных за счет областного бюджета. В планах - еще 35 единиц новой техники за счет федеральных средств - заявка уже одобрена, сообщает портал Город Че.