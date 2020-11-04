Свидетели опасаются давления на них бывшего руководителя предприятий Деда Мороза

Бывший руководитель предприятий Деда Мороза - под следствием. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Следствие по делу бывшего директора коммерческих предприятий проекта " Великий Устюг- Родина Деда Мороза" продолжается.

Суд избрал в отношении Татьяны Муромцевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Заседание состоялось 3 ноября.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, суд Вологды рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Татьяны Муромцевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ –в злоупотреблении должностными полномочиями.

По мнению следователя, Муромцева на свободе может воспрепятствовать установлению истины: может уничтожить доказательства по уголовному делу и оказать давление на свидетелей. Об этом следователю сообщали свидетели.

Подследственная с ходатайством следователя не согласилась, заявив, что воспрепятствовать производству по уголовному делу она не намерена.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку тот не представил убедительных доводов, что избрание иной меры пресечения в отношении Муромцевой не обеспечит ее надлежащего поведения на данной стадии производства по делу, а также ее явку в органы следствия. Протоколы допросов свидетелей о том, что они опасаются давления со стороны Муромцевой, носят предположительный характер.

В итоге, суд избрал в отношении Татьяны Муромцевой меру пресечения в виде запрета определенных действий: запрет на общение с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми по данному уголовному делу, в том числе сотрудниками АО "Дед Мороз", ООО "Дед Мороз" и Департамента имущественных отношений, за исключением защитников - адвокатов и близких родственников.

Мера пресечения назначена на период предварительного расследования.