109 человек заболели коронавирусом на Вологодчине за последние сутки

Инфографика: оперштаб Вологодской области

В Вологде вновь самый большой прирост заболевших. Здесь за сутки зарегистрировано 40 новых больных.

Резкий скачок заболеваемости произошёл в Великоустюгском районе. Там заболели 25 человек. Кроме того, в Шекснинском районе заболело 19 граждан. Общий суточный прирост по региону составил 109 человек.

При этом 114 человек признано выздоровевшими.

В моногоспиталях проходят лечение 1770 человек. Срочно решается вопрос о развертывании дополнительного коечного фонда.