В Вологодской области 105 человек заболело коронавирусом за последние сутки

Инфографика: оперштаб Вологодской области

В Вологде заболело еще 36 человек, в Череповце - 21. Всего, по данным оперативного штаба, за сутки на 3 ноября в Вологодской области выявлено 105 больных коронавирусом.

Всего с начала пандемии заболело 7329 человек, выздоровело 5481 и умерло 73.

За последние сутки выявлено 36 больных коронавирусом в Вологде, 21 — в Череповце, 11 — в Великоустюгском районе, 9 — в Кирилловском, 8 — в Харовском, 7 — в Тотемском, 3 — в Сямженском.

По два случая заболевания выявлено в Сокольском, Кич-Городецком и Вашкинском районах. По одному — в Нюксенском, Никольском, Вожегодском и Усть-Кубинском районах.