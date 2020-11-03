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На Малой Северной Двине ищут мужчину с перевернувшейся моторки

Трое рыбаков попали в беду еще 31 октября
Иван Чухнин
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ЧП случилось у деревни Аристово.

ЧП случилось у деревни Аристово.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великоустюгском районе продолжаются поиски рыбака, пропавшего 31 октября на реке Малой Северной Двине. Там перевернулась моторка. Поиск ведется вдоль береговой линии и на акватории. К поискам привлечены сотрудники АСС Вологодской области.

Утром 31 октября у деревни Аристово опрокинулась лодка «Обь-1», в которой находились трое молодых мужчин. Мужчина 1990 года рождения выплыл на берег самостоятельно. Гражданин 1987 года найден погибшим. Сейчас ведутся поиски пропавшего мужчины 1988 года рождения.

ЧП