На Малой Северной Двине ищут мужчину с перевернувшейся моторки

ЧП случилось у деревни Аристово. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Великоустюгском районе продолжаются поиски рыбака, пропавшего 31 октября на реке Малой Северной Двине. Там перевернулась моторка. Поиск ведется вдоль береговой линии и на акватории. К поискам привлечены сотрудники АСС Вологодской области.

Утром 31 октября у деревни Аристово опрокинулась лодка «Обь-1», в которой находились трое молодых мужчин. Мужчина 1990 года рождения выплыл на берег самостоятельно. Гражданин 1987 года найден погибшим. Сейчас ведутся поиски пропавшего мужчины 1988 года рождения.