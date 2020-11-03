В Вологодской области сгорел ангар с сеном

Склад полностью уничтожен огнем. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области сгорел склад сена. Пресс-служба МЧС сообщает о крупном пожаре в Кадуйском районе. Вчера, 2 ноября, в 16:13 пожарным позвонили из села Никольское. Там в металлическом ангаре горело сено. На место выехали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В результате склад полностью выгорел, площадь пожара - 480 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать в 19:05. Рассматриваются две причины произошедшего: поджог и неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Ущерб еще предстоит установить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.