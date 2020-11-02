Череповчанка инициировала постройку площадки для собак после трагедии

-

В городе металлургов активистка Юлия Ветрова подала заявку на грант на постройку площадки для выгула собак. Девушка создала АНО "Быть Человеком" - сообщество для любителей животных Череповца. Год назад под окнами дома на глазах ее 11-летней дочери любимца Гнома загрыз чужой стаффтерьер. Его без поводка и намордника выгуливал нетрезвый хозяин. За убийство четвероногого друга на глазах у ребенка он заплатил 5 тысяч рублей.

На реализацию мечты собачников требуется полмиллиона рублей. Деньги ожидают получить из Фонда президентских грантов. Решение сообщат в январе 2021 года.

Площадка в 2000 квадратных метров и с двухметровым забором должна стать бесплатной. Там же собираются проводить мастер-классы.