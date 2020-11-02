Элла Памфилова оценила вологодскую урну, названную в ее честь

Политику урна понравилась - она высказалась за чистоту улиц

В Вологде все выходные гремела новость о новом арт-объекте, появившемся в выходные на набережной областной столицы. О кованной урне на огромном пне с надписью "Пень им. Эллы Памфиловой" даже сняли сатирический ролик. Но в понедельник с утра новую достопримечательность убрали. Хотя она и не была согласована с властями города, Департамент городского хозяйства заявил, что к демонтажу арт-объекта отношения не имеет.

Изданию Подъем удалось получить комментарий самой главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Она сообщила, что именной пень, как народное творчество, ей понравился. Чиновница порадовалась, что улицы Вологды будут чище, и призвала не демонтировать инсталляцию. Однако урну уже украли... Вымышленный депутат Олег Графинов (что снял ролик об установке) опубликовал в своем инстаграме призыв вернуть народное имущество.

Выбор пенька в качестве места для урны мог быть спровоцирован критикой процесса голосования по поправкам. В интернете появлялись фотографии, как в разных концах страны выездные участки располагались на детских площадках, скамейках у подъездов, на капотах машин и даже на пнях деревьев.