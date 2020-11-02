Видео-подборка ДТП в Вологде за октябрь

Места концентрации ДТП в Вологде за сентябрь. Фото ГИБДД.рф

Жуткие и иногда банальные дорожно-транспортные происшествия областной столицы попали на камеры видеонаблюдения. Их собрали в подборку.

За октябрь в Вологодском ГИБДД статистика еще не представлена. Но за сентябрь в области в 138 ДТП погибли 11 человек, 180 ранено. При этом в Череповецком районе 15 ДТП, 1 погибший и 25 пострадавших. В Вологодском районе 6 ДТП, 9 человек пострадало. В Сокольском 7 ДТП, 9 раненых.

В Вологде правоохранители отметили места концентрации ДТП. Основные Октябрьская 17-19, проспект Победы 97-99, Чернышевского 116-121.