Мэр Вологды отдал машины Администрации местными терапевтам

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Громкое заявление сделал сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов на Прямом эфире в соцсети. Он сообщил, что с текущего дня машины Администрации города поступят в распоряжение врачей-терапевтов. Такое решение принято, чтобы «разгрузить» систему первичного оказания медицинской помощи на дому.

«Врачи работают круглые сутки, люди ждут помощь», - объяснил мэр. Однако чиновник не назвал количество предоставляемых машин и конкретные учреждения, которые получат технику.

Медикам действительно сейчас приходится туго. Местное здравоохранение жалуется на острую нехватку кадров. К работе собираются привлекать студентов.