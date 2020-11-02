Пьяную череповчанку, гонявшую от ДПС с ребенком, лишили прав

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Мировой судья Череповца лишил водительских прав на год череповчанку, которая в нетрезвом виде пыталась скрыться от полицейских на скорости 150 км/ч. В машине с ней находился 4-летний сын.

33-летняя мать скрылась с места ДТП. Правонарушение женщина объяснила опьянением. По данным ДПС, автомобиль Форд Фокус, нарушающий ПДД, остановили на перекрестке улиц Пионерской и Северного шоссе. Автоледи оказалась нетрезвой и на требование выйти из машины - газанула. При этом она проехала на красный и врезалась в бордюр, пробив два колеса.