Невменяемый харовчанин хранил у себя запасы взрывчатых веществ

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В Харовском районе 61-летний местный житель может быть отправлен на принудительное лечение из-за покушения на убийство односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

В деревне Зуена в августе этого года подозреваемый выстрелил в коридоре чужого жилого дома в стоящего 58-летнего мужчину, но промахнулся и его сумели задержать очевидцы. Потерпевший рассказал, что услышал выстрелы в лесу, а потом заметил 61-летнего односельчанина с оружием - тот зашел в чужой дом. Мужчина проследовал за подозрительным субъектом и попросил его отложить ружье, но тот в него выстрелил.

Оказалось, что подозреваемый 8 месяцев незаконно хранил у себя банки с промышленно изготовленным бездымным охотничьим порохом массой 340 грамм. Такие вещества могли спровоцировать взрыв.

По результатам стационарной психиатрической судебной экспертизы признано, что обвиняемый не может осознать опасность своих действий и руководить ими. Возможно признать его невменяемым.

Суд должен решить вопрос о принудительном лечении харовчанина.