Вологодские дошкольники простили деда, оставившего их в пожаре

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В Вологде дети, спасшиеся из пожара через окно, простили пьяного деда, который оставил их в опасности и вышел через дверь. ЧП произошло в мае этого года. Полуторогодовалый ребенок, по мнению следствия, игрался с зажигалкой мужчины и произошло возгорание. Нетрезвый дед в этот момент спал, а когда его разбудила внучка - один вышел в подъезд, дверь захлопнулась. По его словам воды дома в тот день не было, а из квартиры он вышел за помощью. 5-летнему ребенку пришлось выпрыгнуть вместе с братом из окна третьего этажа. К счастью, дым заметили рабочие.

Оказалось, что отец оставил детей на попечение своего 63-летнего отца и уехал в командировку. Мужчина в одиночку поднимал двух детей, т.к мать стала ограничена в родительских правах в сентября 2019 года

Мировой судья Вологодской области вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон по статье "Оставление в опасности". Об этом ходатайствовал отец детей. По его словам, дедушка навещал внуков в больнице и много с ними общается. Кроме того, тот полностью раскаялся в содеянном и не был ранее судим, сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Дошкольницу же наградили в эту пятницу медалью «За проявленное мужество».