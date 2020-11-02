На Вологодчине зарегистрировали 104 новых заболевших за сутки

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области по состоянию на 2 ноября выявлено +104 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. 34 человека из Вологды, 22 – Череповец, 10 – Шекснинский район, 9 – Сокольский район, 7 – Череповецкий район, 7 – Великоустюгский район, 5 – Тотемский район, 3 – Кирилловский район, 2 – Никольский район, 2 – Вологодский район, 1 – Тарногский район, 1 – Усть-Кубинский район, 1 – Кич-Городецкий район.

В регионе зафиксировано 1802 активных случая заражения COVID-19. За сутки было проведено 3890 тестов. С больничного выписаны 18 человек. За все время погибли 73 вологжанина, 11 из которых на прошлой неделе.