Через суд установят срок завершения работ на улице Пирогова в Вологде

Фото Лаборатории городской среды

В Вологде бульвар Пирогова протяженностью 1 км закончен на 90%. Контракт на 62,5 млн рублей был заключен с подрядчиком "Магистраль", но срок окончания работ вышел 20 октября. Фирма объяснила срыв сдачи перебоями в поставках материалов. Все еще не получены светильники и люки.

26 ноября в арбитражном суде решат вопрос по переносу сроков, если подрядчик обоснует причину продления.

На данный момент на бульваре устанавливаются скамейки, разноуровневый амфитеатр, деревянный настил. Осталось озеленить территорию, поставить урны, освещение. Предполагается закончить работы в первой половине ноября.