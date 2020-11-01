Неспокойная легковушка: в череповецком дворе ВАЗ разбил две иномарки

фото : Елена Кабанова

Легковушка стала причиной ДТП: разбиты две дорогие иномарки. Пострадал кузов и отечественной машины.

ВАЗ-2115 врезался в "Тойоту Короллу", а та в свою очередь врезалась в кроссовер.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел днем, около половины третьего, 1 ноября во дворе дома № 42 по улице Рыбинской в Череповце.

Молодой человек на ВАЗ не предоставил преимущества пенсионеру на Тойоте. Иномарку откинуло на припаркованный во дворе кроссовер, предположительно Тойоту РАВ4.

Все три машины получили кузовные повреждения.