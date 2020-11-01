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Коронавирус Covid-19

Количество заболевших на Вологодчине за сутки превысило 100 человек

Три человека погибли от коронавируса
Иван Чухнин
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Сразу три человек умерли от коронавируса за последние сутки. Минувшая неделя стала самой напряженной: из 73 погибших за пандемию на нее пришлось 12. Кроме того, установлен новый рекорд: 105 человек получили уведомление. что их тест на инфекцию положительный. Оперативный штаб области заявил, что на 1 ноября с начала пандемии в области 7120 заболевших. 35 случаев заражения за сутки зафиксировано в Вологде, 24 — в Череповце. 9 больных выявлено в Великоустюгском районе, 8 — в Сокольском, 6 — в Череповецком, по 5 — в Тотемском и Шекснинском районах, по 4 — в Кирилловском и Вожегодском. Два случая заражения обнаружены в Сямженском и Харовском районах, один — в Верховажском. Крупнейшее предприятие Вологодчины может уволить сотрудников за несоблюдение правил безопасности при пандемии.