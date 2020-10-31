Пьяная мамаша гнала на машине с дошкольником от ДПС под 150 км/ч

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В Череповце сотрудники ГИБДД в час ночи заметили автомобиль Форд Мондео, который нарушал ПДД. Даму остановили - документы водитель решила передать через едва приоткрытое окно. Полицейские почувствовали, что 33-летней череповчанки идет резкий запах алкоголя, она проявляла признаки опьянения. В машине находился 4-летний ребенок - сын.

Правоохранители потребовали женщину покинуть машину. Однако мамаша заблокировала двери и газанула. Ее скорость превысила допустимую в 2,5 раза - гонщица гнала под 150 км/ч. Автоледи преследовали 3 наряда ДПС. На кольце улиц Архангельской и Краснодонцев иномарка влетела в бордюр и повредила ограждение и колеса, но женщину это не остановило. Заблокировать автомобиль удалось уже на парковке у ТЦ на Архангельской.

На нерадивую мать составили протоколы по статьям «Проезд на запрещающий сигнал светофора», «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Ребенка забрал отец, женщину отвезли в отдел. В отношении родителей пройдет проверка по исполнению родительских обязанностей. За "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних" матери, которая могла убить в пьяном ДТП ребенка, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей.