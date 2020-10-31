На Вологодчине 9 погибших от COVID за двое суток

- Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области по состоянию на 31 октября +99 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Четыре погибших человека попали в сегодняшнюю статистику, еще 5 во вчерашнюю. Всего 70 скончавшихся.

- Фото: администрация города Вологды

За последний день 34 зараженных из Вологды, 21 – Череповец, 12 – Великоустюгский район, 11 – Череповецкий, 7 – Сокольский, 3 – Харовский, 3 – Кирилловский, 2 – Вожегодский, 2 – Тотемский, 1 – Тарногский, 1- Усть-Кубинский, 1 – Верховажский, 1 – Бабушкинский район.

В минувшие сутки выписан с больничного 171 человек. В областной столице коэффициент распространения коронавирусной инфекции 1,04, по официальным данным.