Работников "Северстали" начали возить на работу на отдельных автобусах

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Работников «Северстали» начали возить на работу и обратно на отдельных автобусах. Автобусы принадлежат муниципальному предприятию - «Автоколонне 1456». Салоны будут заполнены лишь на 50 процентов. При этом заявляется. что остальные горожане не будут ущемлены.

О введении мер повышенного уровня безопасности сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По городу вновь начали курировать автобусы с табличкой "Северсталь". Компания вновь ввела автобусное сообщение для доставки персонала из города на промышленную площадку и обратно. Автобусы сотрудников «Северстали» курсируют два раза в сутки, в утренние и вечерние часы по привычным для работников маршрутам. Вход в автобусы контролируется - он строго по корпоративному пропуску. Право проезда имеют работники дивизиона «Северсталь Российская сталь». представители медсанчасти «Северсталь», метизного сегмента компании, «Северсталь Дистрибуция», «Северсталь-Вторчермет».

Следуя на ЧерМК, автобусы работают только на вход, а развозя работников с предприятия, только на выход. Остановки осуществляются по требованию пассажиров - необходимо нажать кнопку.

Салон обрабатывается в соответствии с общими санитарными требованиями, водители и кондуктора обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Перед посадкой каждый сотрудник обязан надеть респиратор. Кроме того, в автобусах должно быть в наличии дезинфицирующее средство для рук.

Как сообщает Город Че, на самом предприятии сотрудникам разъяснили, что введен новый пункт в правила безопасности: «Запрещено находиться без надлежаще надетых, а именно закрывающих рот, нос, подбородок и плотно прилегающих к лицу масок/респираторов для обеспечения безопасных условий труда в период режима их обязательного использования в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний».

К нарушителям будут применены меры воздействия — выговоры, лишения премий и бонусов, а также увольнения.