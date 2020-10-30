В Вологде установили электронное табло на автобусной остановке

Фото ПАТП №1

В областной столице установили второе электронное табло для пассажиров общественного транспорта. На остановке «Площадь Чайковского» в Заречье на экране можно увидеть номер маршрута, название конечной остановки и время до прибытия автобуса в минутах. Кроме того, указана текущая дата, время и температура, сообщает ПАТП №1.

Первое подобное табло в качестве эксперимента заработало месяц назад на остановке «Центр» (Старый рынок). Пассажиры оценили удобство нововведения. Принято решение установить подобные экраны и на других остановках города.

Напомним, раньше уже предпринималась попытка размещения подобных табло, но с рекламой. Она провалилась как только рекламодатели поняли, что не получают от проекта большой выгоды.