Дошкольницу наградили за спасение брата из пожара

Со страницы губернатора Фото: vk.com

Губернатор Вологодской области наградил отважную Ксюшу Берсеневу, которая помогла спасти из огня своего полуторагодовалого брата этой весной. Ей тогда было всего 5 лет. ЧП произошло 26 мая в доме №90 по улице Горького. Дети находились вместе с дедушкой в квартире, но когда начался пожар, нетрезвый мужчина вышел через дверь. Дым и дошколят у окна заметили ремонтники соседнего здания. Они объяснили, что стекло необходимо срочно разбить и выпрыгнуть. Ксюше пришлось выкинуть маленького брата с третьего этажа прямо в руки мужчин. К счастью, дети получили только несколько ожогов.

Олег Кувшинников в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского проекта «Дети-герои» наградил Ксению Бересневу медалью «За проявленное мужество». Вологжанку также поблагодарила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по видеозвонку. Награду учредили в этом году в СФ Федерального Собрания РФ для детей, совершивших подвиг.

Остается неясным, почему в названии награды употребили слово "мужество", ведь героиня в розовом платье с котиком совсем не мужчина... Маленькая девочка проявила храбрость, отвагу и решительность и сделала все, что требуется в экстренной ситуации. Она спасла свою жизнь и своего малолетнего брата. Видимо учредители награды предполагали, что так могут действовать лишь лица мужского пола, а дамы будут молча гореть в огне...