Череповецкий мэр видит будущее за велосипедами и самокатами

Велодорожка должна граничить с газонами. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Мэр Череповца выступил за велодорожки. Он сообщил, что в городе они будут построены по европейским стандартам. Сначала "выделенные полосы" появятся в Зашекснинском районе.

Улицы будут состоять из тротуара, газона, велодорожки, затем вновь из газона, и только потом - проезжая часть. Так на велодорожку не попадут ни машины, ни мамочки с колясками.

«Скептически настроенная часть горожан считала, что ради трех теплых месяцев в году выделять для этого отдельное место не нужно. А мы так не считаем. Например, в скандинавских странах, где климат еще суровее, на велосипедах ездят круглогодично...» - сообщил мэр Череповца Вадим Германов на своей страничке ВКонтакте.

За самокатами и велосипедами - будущее, уверен мэр. В интервью порталу GorodChe он, в частности, сказал: «Прежний проект, когда просто рисовали белую линию на тротуаре и говорили, что это велодорожка, «не заходит». Пока дана команда — все новые улицы проектируются уже с велодорожками, парки тоже. Аналитики говорят, что за велосипедами и самокатами будущее. На всех новых улицах будут основные дороги, велодорожки и тротуары».