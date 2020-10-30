Пьяный юноша на иномарке без прав сбил пешехода и скрылся

ДТП случилось 29 октября в час ночи в Вологодской области. В поселке Кадниковском у дома № 3 на улице Первомайской в Вожегодском районе была сбита женщина.

Как оказалось, водитель автомобиля «Киа Спектра» выехал на встречную полосу, затем на обочину. Там шла 40-летнюю женщину. Автомобиль сбил ее и уехал. Но водителя разыскали. Им оказался 18-летний местный житель, он был нетрезв. Нарушитель разъезжал на авто, не имея прав на управление транспортом. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.