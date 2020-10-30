Череповчанин убил напарника напильником и ножом

Мужчину вычислили по горячим следам. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кириллове убили человека. Подозреваемый уже задержан - это 36-летний мужчина, приехавший на заработки.

Двое жителей Череповецкого района, ранее судимые за хищения, работали по договору на одном из предприятий Кириллова. В ночь на 29 октября они распивали в служебном жилье спиртное. Затем произошла ссора. 36-летний схватился за напильник и нанес приятелю удары. Затем схватился за нож. В результате 41-летний напарник от ран скончался в реанимации районной больницы.

Решается вопрос об аресте задержанного, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.