Пять вологжан умерло от коронавируса за сутки

Инфографика: ВКонтакте, Олег Кувшинников.

На утро 30 октября а сутки зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Напомним, накануне - 96 заболевших. За сутки только в Вологде в моногоспитали госпитализировано 34 человека.

По данным регионального оперштаба, в том числе в Вологде 31 человек. 13 случаев зарегистрировано в Череповце, 11 - в Великоустюгском районе, 10 - в Череповецком, 9 - в Сокольском, по 8 - в Тотемском и Белозерском. Еще 3 человека заразились в Никольском районе, 2 - в Тарногском, по 1 - в Кирилловском, Харовском и Вожегодском. Общее число заболевших достигло 6916 человек.

За сутки зафиксировано 5 смертей от коронавирусной инфекции.

Таким образом, с начала распространения инфекции умерли 66 человек. Активных случаев COVID-19 - 1710 человек. За сутки выписано 110 человек из трех моногоспиталей. Переболело инфекций 5140 вологжан. За последние сутки сделан 3961 тест. Всего - за пандемию проведено 528 363 теста.