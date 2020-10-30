В Вологодской области на дорогах возможна гололедица

В Вологодской области подморозит. Вологодского ЦГМС предупреждает, что теплая осень заканчивается: в некоторых районах в выходные температура ночью опустится ниже нуля. Холодный атмосферный фронт войдет в регион уже в пятницу, северный ветер принесет холод.

Дневные положительные температуры сохранятся, но в ночь с 31 октября на 1 ноября. и с с 1 на 2 в отдельных районах региона обещают заморозки до -2 градусов, возможен мокрый снег и туман, на дорогах - гололедица. В Вологде - без осадков, днем +0...+2.

Кстати, о в Вологодской области уже много лет работает региональная дорожная диспетчерская служба. Операторы по телефону принимают обращения граждан, связанные с состоянием дорог. Замечания и предложения, связанные с недостатками содержания (плохая уборка снега, отсутствие ямочного ремонта, какие-либо затруднения в проезде) можно передать в дорожный департамент. Сейчас из-за опасности снежных осадков операторы начали работать круглосуточно. Телефон - (8-817-2) 54-62-02 . В случае получения сигнала операторы тут же передают информацию подрядной организации для принятия неотложных мер.