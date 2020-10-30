В Великом Устюге зажглась новогодняя ель

Фото : СМ-Великий Устюг "ВКонтакте"

В Великом Устюге установлена новогодняя елка. Лесная красавица украшена огнями. Глава района Александр Кузьмин сообщает, что 20-метровая искусственная ель украшена огромными открытками и игрушками в советском стиле. Общая стоимость символа Нового года - около 5 миллионов рублей.

"Елочка сделана исключительно по дизайнерскому проекту с изображением больших открыток и советских игрушек. Объяснение этому достаточно простое. Не только малыши любят приезжать в Великий Устюг, но и взрослые, для которых наша ёлочка станет тёплым воспоминанием детства. К тому же, новогодняя красавица будет многофункциональной, со световым программным обеспечением и музыкальным оформлением, которое поступит в наш город уже завтра. Сейчас, проходя мимо, невольно обращаешь внимание на уютную и по-настоящему волшебную атмосферу нашей площади", - написал Александр Кузьмин на страничке "ВКонтакте".

Однако главный сюрприз, по словам главы Великоустюгского района, ждет устюжан и гостей Зимнего Волшебника, 18 ноября. Новогодний сезон традиционно начинается в этот день в Великом Устюге празднованием Дня рождения Деда Мороза.

Сейчас украшение площади продолжается: там появятся световые фигуры, а деревья будут украшены новогодними гирляндами.