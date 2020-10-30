На Вологодчине назначен врио гендиректора АО "Дед Мороз"

- Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

29 октября на заседании совета директоров АО «Дед Мороз» утвердили кандидатуру временно исполняющего обязанности гендиректора. На этом посту Олега Васильева заменит Ирина Курина, работавшая заместителем.

Впереди горячий сезон главного туристического проекта области - «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Перед командой, лишившегося руководителя, серьезные задачи: сказочный проект должен стать центром туристического кластера федерального уровня.

Напомним, гендиректор Олег Васильев погиб при падении вертолета в 90 километрах от Великого Устюга 20 октября.