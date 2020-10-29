Двое работников череповецкого автосервиса укатили на чужом Ягуаре под Питер

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Двое череповчан решили бросить свою работу в автосервисе, угнали Ягуар молодой клиентки и уехали развлекаться в Ленинградскую область.

В полицию обратилась 21-летняя пострадавшая. Она рассказала, что оставила в автосервисе автомобиль Ягуар, а следующий день машина исчезла. 40-летний и 39-летний братья - сотрудники автосервиса - не вышли на работу и не отвечали на звонки. При этом один из них был ранее судим за угон.

Когда мужчин задержали, они сознались и рассказали о своих приключениях. Оказалось, что в тот день братья выпивали на работе и им пришла в голову мысль съездить к знакомой под Санкт-Петербург на шикарной дорогой машине. С собой они прихватили чужой сварочный аппарат и болгарку, которые продали на дороге.

В пути автомобиль сломался и угонщикам пришлось вызвать эвакуатор, который довез их до цели. После отдыха родственники решили все-таки вернуться в город металлургов, а угнанную машину бросили в Ленинградской области.

Мужчинам грозит до 5 лет лишения. Их заключили под стражу.