Еще один вологжанин осужден за жестокое обращение с животным

У собаки не было шансов выжить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Вологодской области убил собаку и пошел под суд. В Тарногском районе вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Его признали в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель.

ЧП случилось 19 июля 2020 года около 21:00. Мужчина был пьян. Как сообщает пресс-служба судов области, во дворе своего дома в деревне Демидовская он поднял своего пса Боню за привязанную на шее цепь, так держал и произносил: «Как тебя убить?»

Собака визжала от боли.За собаку вступились местные жители, так что он животное отпустил. Но спустя пару часов нанес ему несколько ударов обухом топора. Через некоторое время пес умер. .

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Сказал, что теперь, когда слышит по ночам лай собак, то вспоминает события того дня и не находит себе оправдания.

Мировой судья вынес решение - за жестокое обращение с животным мужчина должен отработать 300 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

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