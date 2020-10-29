Недовольного кота достали из туалета череповецкие спасатели

Фото спасательной службы Череповца

Спасательная служба Череповца сообщила о коте, попавшем в беду. С утра жители 3 этажа дома №42 по Октябрьскому проспекту услышали мяуканье из-за стены. На помощь призвали специалистов, которые просмотрели воздуховод с помощью камеры. Однако животное исчезло.

Фото спасательной службы Череповца

Вечером специалистов вызвали уже обитатели 2 этажа. Котик, очевидно, спускался вниз... В спасательную операцию вовлекли местную управляющую компанию. Оказалось, что пушистик, скорее всего, через чердак упал в вентиляцию. В конце-концов, животное вытащили уже на 1 этаже - пришлось долбить стенку в туалете.

Потрепанного, но без травм, кота передали хозяевам - потеряшка исчез 2 дня назад.