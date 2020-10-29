В санатории под Вологдой выявили массовое заражение коронавирусом

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В санатории Вологодского района выявили зараженных коронавирусом. По словам Валерия Калясина, председателя Вологодской областной федерации профсоюзов, в заведение принимают в обязательном порядке с отрицательным тестом на COVID-19. Однако несколько сотрудников и отдыхающих все равно подхватили заразу.

Как стало известно ИА «Ранпресс», "Новый источник" продолжает свою работу в штатном режиме. Заболевших и контактных сотрудников определили на самоизоляцию, за ними наблюдают медики. Зараженные отдыхающие из санатория уехали. На месте проведена дезинфекция. Точное количество инфицированных не сообщается.

Место отдыха, расположенное в лесопарковой зоне в 20 км от областного центра, особенно популярно у пожилых вологжан.