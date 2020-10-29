Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Депутату Антону Холодову предлагают лечиться облепиховым сиропом

Его тест дал положительный результат
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий
Тест дал положительный результат.

Тест дал положительный результат.

Депутат Антон Холодов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию приехавшего медика и снимок выписки со штампом первой городской поликлиники. У депутата появился кашель и "немного температура поднялась".

"Вот настала и моя очередь испытать судьбу. Приезжал доктор в костюме космонавта. Я подписал заявление на отказ от госпитализации в ковидный стационар. Буду лечиться и помогать людям из дома, по телефону..." - написал Антон Холодов на страничке "ВКонтакте". Он обращается ко все вологжанам: " Берегите себя и своих близких, носите маски. Здоровья нам всем, друзья!"

Как оказалось, пациенту подробно прописали лечение. Но не все лекарства можно купить в Вологде. "Нет арбидола и сумамеда",- написал Антон в комментариях. Подписчица обещает прислать ему облепиховый сироп, который, по ее мнению, "лучше арбидола".

Слово Антон Холодов держит, депутат продолжает работать. Чуть позднее на страничке появилась запись о женщине, которой он помог.