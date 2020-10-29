Депутату Антону Холодову предлагают лечиться облепиховым сиропом

Тест дал положительный результат.

Депутат Антон Холодов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию приехавшего медика и снимок выписки со штампом первой городской поликлиники. У депутата появился кашель и "немного температура поднялась".

"Вот настала и моя очередь испытать судьбу. Приезжал доктор в костюме космонавта. Я подписал заявление на отказ от госпитализации в ковидный стационар. Буду лечиться и помогать людям из дома, по телефону..." - написал Антон Холодов на страничке "ВКонтакте". Он обращается ко все вологжанам: " Берегите себя и своих близких, носите маски. Здоровья нам всем, друзья!"

Как оказалось, пациенту подробно прописали лечение. Но не все лекарства можно купить в Вологде. "Нет арбидола и сумамеда",- написал Антон в комментариях. Подписчица обещает прислать ему облепиховый сироп, который, по ее мнению, "лучше арбидола".

Слово Антон Холодов держит, депутат продолжает работать. Чуть позднее на страничке появилась запись о женщине, которой он помог.