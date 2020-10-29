На Вологодской области переболели коронавирусом более 5 тысяч человек

Инфографика: ВКонтакте, Олег Кувшинников.

За последние сутки в Вологодской области зафиксировано 96 новых случаев коронавирусной инфекции (34 – г. Череповец, 23 – г. Вологда, 8 – Великоустюгский район, 7 – Сокольский район, 5 – Кирилловский район, 4 – Белозерский район, 4 – Тотемский район, 3 – Никольский район, 2 – Харовский район, 2 – Нюксенский район, 2 – Череповецкий район, 1 – Кадуйский район, 1 – Усть-Кубинский район).

За сутки вылечились от коронавируса 110 человек. За все время пандемии переболело более пяти тысяч - 5030. Интересно, что тестов сделано в 100 раз больше: 524 402.Только за сутки - 3700 .