КамАЗ врезался в иномарку около роддома в Вологде

У легковушки - кузовные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде КамАЗ врезался в иномарку. Авария произошла вечером 28 октября на улице Чернышевского.

В 16:55 у здания роддома произошло столкновение. 42-летний водитель КамАЗа, двигавшийся со стороны центра, врезался в ехавший впереди автомобиль «Киа Рио». Иномаркой управлял 43-летний мужчина. Он получил травмы. На карете скорой помощи вологжанин был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.