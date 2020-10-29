В Вологодской области погиб водитель и пострадали пассажиры автомобиля Рено

Автомобиль оказался в кювете.

В Вологодской области произошла авария со смертельным исходом. Трагедия на дороге произошла ночью. Около 3:47 на 7 километре трассы Бабаево – Сиуч - Капчино перевернулась иномарка. Один человек погиб, двое получили травмы. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, за рулем находился 43-летний водитель.

Он не справился с управлением автомашины Рено Логан, на скорости автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате удара водитель погиб на месте. Двое пострадавших были госпитализированы - это 30-летние мужчина и женщина. Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ГИБДД.