В Грязовце работник культуры присвоила 333 тысячи рублей

В Грязовце работник культуры предстанет перед судом за присвоение денег. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ

(присвоение).

С марта 2019 года по март 2020 года в Грязовце женщина, работник бюджетного учреждения в сфере культуры, имея доступ к выручке заведения, систематически похищала деньги. Недостача составила 333 тысячи рублей, она была выявлена в ходе ведомственной ревизии. Обвиняемая уже возместила имущественный ущерб в полном объеме.

Однако суда ей не удалось избежать. Женщине грозит штраф до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.