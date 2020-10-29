В Вологодскую область прибыли специалисты Центроспаса

В Нюксенском районе возобновлены поисковые работы на месте упавшего вертолета. Напомним, из четырех погибших найден лишь один. В соцсетях появилась информация о мнении родных и друзей пропавших - они считают недостаточными усилия по поиску людей.

Сегодня группировка сил и средств на месте поисков увеличена. На место прибыли 20 специалистов Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России - Центроспаса, в том числе доставлены две водолазные станции с гидролокационным оборудованием. Как сообщает пресс-служба МЧС, всего на месте работают 95 человек, 33 единицы техники. специалисты.

Центроспас базируется в Жуковском. Основная задача отряда – проведение аварийных и поисково-спасательных работ различных видов и масштабов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на федеральном и международном уровнях.

На борту упашего в Сухону вертолета находились гендиректор компании "Аэросоюз" Сергей Мозер, пилот Сергей Иод, работница "Аэросоюза" Анна Швецова. Тело гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева нашли в Сухоне в день трагедии, 20 октября.