Вологодские дети отправили бабушкам и дедушкам по почте более 2 тысяч открыток

Все открытки были доставлены адресатам к Международному празднику.

В преддверии международного Дня бабушек и дедушек, который празднуется 28 октября в более чем 30 странах мира, УФПС Вологодской области по традиции запустил социальную акцию для детских садов г. Вологды. В рамках акции маленькие вологжане смогли поздравить своих бабушек и дедушек почтовыми открытками. В акции приняли участие более 2 тысяч детей из детских садов г. Вологды.

Ребята вместе со своими родителями и воспитателями детских садов изготовили собственными руками красочные поздравительные карточки и отправили их старшему поколению. Дети готовили поздравления своим дедушкам и бабушкам, проживающим не только в Вологде и Вологодской области, но и в других регионах РФ, а также в Армении, Казахстане и в Эстонии.

Больше всего открыток отправилось по Вологде – 52%, 12% – в Вологодский район, далее 7% – в Сокольский, 5% – в Харовский, 3% – в Вожегодский районы. В другие регионы страны дети отправили 10% поздравительных открыток.

«Пожилые люди - главная группа риска в период пандемии. Необходимо обеспечивать их безопасность, ограничивая личные контакты, обеспечивая всем необходимым. А если возможности увидеться нет, то просто можно отправить открытку с поздравлением. Третий год подряд мы помогаем детям из дошкольных учреждений поздравить своих бабушек и дедушек с их праздником. Уверены, они будут тронуты до глубины души», – прокомментировала директор УФПС Вологодской области Татьяна Диринг.