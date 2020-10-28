В Вологде ищут 24-летнего мужчину

Больше месяца он не звонил родным.

В Вологде ищут молодого человека. Информацию распространяют поисковики. 24-летний Николай последний раз выходил на связь с родными 18 августа. С тех пор он не звонил и не появлялся.

Это молодой, высокий худощавый мужчина. Его рост — 180 см, волосы короткие, светлые. Последний раз его видели в голубых зауженных спортивных штанах с белыми лампасами, светло-синей олимпийке. С собой у пропавшего был черный рюкзак, сообщает ориентировка поисково-спасательного отряда «Ты не один».

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят связаться с волонтерами по телефону 8–911–505–68–98 или позвонить в полицию.