На Вологодчине развлекательным заведениям запретили работать в ночное время

- Фото: Правительство Вологодской области

На оперативном совещании Правительства Вологодской области по коронавирусу было принято решение запретить работу ночных развлекательных предприятий и общепита. С полуночи до 8 утра работа кафе, ресторанов, клубов будет остановлена.

На такие меры пойти рекомендовал главный санитарный врач России. Первый заместитель губернатора Антон Кольцов пояснил, что запрет не распространяется на еду на вынос и на работу придорожных кафе и заведений в зданиях вокзалов. Работу будут продолжать и столовые на территории предприятий, занятых в круглосуточном режиме. Закон вступает в силу с 29 октября.