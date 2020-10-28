27 новых автомобилей вологодской полиции освятил иерей

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

На Вологодчине пополнился автопарк полиции. Сегодня в Вологде прошла торжественная церемония, включающая в себя освящение машин настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери. Священнослужитель прочитал молитву, а также дал напутствия и благословения. 27 новых служебных автомобилей получили сотрудники территориальных органов внутренних дел области и подразделений областного УМВД. Теперь правоохранители будут следить за порядком из машин моделей Шкода Октавиа, УАЗ Патриот, Лада Веста, Гранта и Нива. Транспортные средства собираются использовать ДПС, участковые и дежурные части в Вологде и районах, в том числе на федеральных трассах, сообщает пресс-служба областного УМВД.